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Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body ILCE-6400B черный

Артикул: 223013
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 7
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 8
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 9
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 10
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 3
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 4
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 5
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 6
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 7
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 8
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 9
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6400 body, черный - фото 10
81 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223013
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БрендSony
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс25
Физический размер матрицы23.5x15.6 мм
Кроп-фактор1.5
Тип матрицыCMOS
Bluetoothесть
Комплектацияфотоаппарат, кабель Micro USB, адаптер питания переменного тока, аккумулятор NP-FW50, наплечный ремень, крышка видоискателя, крышка горячего башмака
Светочувствительность100-3200 ISO
Габариты (ШхВхГ)120.0x66.9x59.7 мм
ПроцессорBIONZ X
БайонетSony E
Объектив в комплектенет
Встроенная вспышкада
Крепление внешней вспышкибашмак
ИнтерфейсыUSB с поддержкой зарядки, HDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, разъем для пульта ДУ
Формат аккумуляторасвой собственный
Wi-Fiесть
Тип карт памятиSD, SDHC, micro SD, micro SDHC, SDXC, micro SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Тип видоискателяэлектронный
Состояние товарановый
Цветчерный
GPSнет
Влагозащитанет
Скорость серийной съемки11 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм2.95
Разрешение дисплея (точек)921600
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Вес, кг0.403
SONY Alpha a6400 – первая камера, использующая технологии искусственного интеллекта Speed x AI для невероятно быстрой и надежной фокусировки. Камера моментально определяет лица и глаза и старается удерживать фокус на заданном объекте, не переключаясь на других людей. Быстрый гибридный автофокус работает практически по всей площади матрицы, поэтому вы можете просто забыть о нем и сосредоточиться на другом: на композиции или на контакте с моделью. Сенсорный откидной дисплей удобен для селфи и съемки видеоблогов. а6400 обладает очень мощным функционалом для видеосъемки на профессиональном уровне.


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