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Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON

Артикул: 222954
  • Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 1
  • Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 2
  • Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 3
  • Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 4
  • Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 5
  • Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 6
Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 1
Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 2
Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 3
Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 4
Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 5
Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - фото 6
89 680 руб. 
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+ 175 КэтКоинов
Артикул: 222954
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра95 мм
Тип объективателеобъектив Zoom
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии6.3
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии5
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм600
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм150
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг1.83
Sigma выпускает 2 версии объектива 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM, Sports и Contemporary, данный объектив является второй. Основные отличия: меньший вес за счет использования корпуса из термостабильного пластика и более простой оптической схемы, при этом объектив немного проигрывает по резкости и линейной дисторсии. В оптической схеме используется один FLD элемент (аналог флюорита), а также 3 SLD линзы (с низкой дисперсией), – они помогают минимизировать хроматические аберрации и повысить качество изображения в целом. Передняя линза обладает просветляющим покрытием с защитным водоотталкивающим слоем, а уплотнители внутри корпуса обеспечивают защиту от пыли и брызг.


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Объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM|C CANON - стоимость товара 89680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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