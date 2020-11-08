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Главная Техника для кухни Приготовление пищи Микроволновые печи Samsung Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый

Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый

Артикул: 222750
  • Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - фото 6
10 360 руб. 
Купить
+ 236 КэтКоинов
Артикул: 222750
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараМикроволновые печи
Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый


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Самовывоз невозможен
Микроволновая Печь Samsung MG23K3614AS 23л. 800Вт серебристый - стоимость товара 10360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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