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Машинка для стрижки Harizma Fashion черный (насадок в компл:4шт)

Артикул: 222740
Машинка для стрижки Harizma Fashion черный (насадок в компл:4шт)
1 870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222740
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHarizma
Тип товараМашинки для стрижки волос
Влажная очистканет
Насадка для филировкинет
Типдля стрижки головы
Стрижка бородынет
Самозатачивающиеся лезвиянет
Роторный двигательнет
Время автономной работы180
Настройка длины стрижкида
Комплектация4 насадки, сетевой адаптер, щетка для чистки, смазочное масло для ухода за ножевым блоком
Количество насадок4
Индикатор зарядкинет
Минимальная длина стрижки0,8
Материал лезвийнержавеющая сталь
Максимальная длина стрижки12
Питаниеот сети/аккумулятора
Подставка для зарядкинет
Прорезиненные вставкинет
Количество элементов питания1
Способ регулировки длинысмена насадок и регулировка
Тип элементов питанияLi-Ion
Простая в работе и обслуживании профессиональная машинка для стрижки волос Fashion h10118 с высококачественным литиевым аккумулятором нового поколения повышенной ёмкости. Время непрерывной работы мотора от аккумулятора составляет 180 минут. Для современного мастера-универсала такого заряда достаточно на несколько дней работы без дополнительной подзарядки.


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Самовывоз невозможен
Машинка для стрижки Harizma Fashion черный (насадок в компл:4шт) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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