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Фен Gamma Piu Barber 2000Вт серый

Артикул: 222699
Фен Gamma Piu Barber 2000Вт серый
5 460 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 222699
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGamma Piu
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,53
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациясъемный металлический фильтр, давление воздуха 27 мбар, производительность 97 м?/час
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2000
Функцииионизация, подача холодного воздуха
Модель создана специально для профессиональных барберов, с учетом интенсивного использования в мужских салонах и барбершопах. Интенсивность потока и температура воздуха разработаны для идеальной сушки бороды и усов, сохраняя естественное увлажнение. Эргономичная форма фена позволяется делать укладку и сушка бороды, произведя хват за корпус. Корпус имеет термоизоляция, исключая дискомфорт от нагрева при использовании.


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Самовывоз невозможен
Фен Gamma Piu Barber 2000Вт серый - стоимость товара 5460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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