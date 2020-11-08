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Фен Gamma Piu Ion Ceramic S 2300Вт черный

Артикул: 222684
Фен Gamma Piu Ion Ceramic S 2300Вт черный
6 620 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 222684
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGamma Piu
Тип товараФены
В комплектенасадка-концентратор 65х8 мм, насадка-концентратор 75х8 мм
Вес, кг0,45
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациясъемный металлический фильтр, петля для подвешивания
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2300
Функцииионизация, подача холодного воздуха
Самый мощный из компактных фенов с ионизацией сокращает время затраченное на сушку и уменьшает агрессивное тепловое воздействие. Керамические элементы в конструкции служат источник инфракрасного излучения, которое ускоряет процесс сушки, бережно и равномерно удаляет влагу по всей длине. Особенностью фена является высокая мощность воздушного потока, малый вес и малый шум при работе. 


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Самовывоз невозможен
Фен Gamma Piu Ion Ceramic S 2300Вт черный - стоимость товара 6620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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