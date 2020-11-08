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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Harizma Щипцы Harizma Style Colors 48Вт макс.темп.:230С покрытие:керамико-турмалиновое бежевый/коричневый

Щипцы Harizma Style Colors 48Вт макс.темп.:230С покрытие:керамико-турмалиновое бежевый/коричневый

Артикул: 222660
Щипцы Harizma Style Colors 48Вт макс.темп.:230С покрытие:керамико-турмалиновое бежевый/коричневый
1 540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222660
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHarizma
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность48 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева5
Покрытие насадоккерамическое / турмалиновое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева230 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки26 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура3 м
Вес0.5
Современный парикмахерский инструмент, в котором есть что-то большее, чем просто смелый дизайн. Оригинальные принты с расцветками шкур животных покоряют лишь с первого взгляда ? при дальнейшем знакомстве щипцы очаровывают безупречными техническими характеристиками.


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Самовывоз невозможен
Щипцы Harizma Style Colors 48Вт макс.темп.:230С покрытие:керамико-турмалиновое бежевый/коричневый - стоимость товара 1540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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