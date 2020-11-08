Ультракомпактная аккумуляторная дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCD8-XK способна выполнять широкий спектр работ по сверлению отверстий в разных материалах, завинчиванию/вывинчиванию шурупов, винтов при крепеже. Оборудована эргономичной прорезиненной рукояткой, увеличивающей комфорт рабочего процесса. Дрель обладает компактными размерами и небольшим весом. Удобна для транспортировки и хранения. Литий-ионный аккумулятор сохраняет 80% заряда в течение трех месяцев без использования. Его не нужно постоянно заряжать перед началом работы. Состояние заряда показывает светодиодный индикатор. Функция реверса помогает эффективно выполнять операции по крепежу, а высокую скорость замены оснастки обеспечивает быстрозажимный патрон. BLACK+DECKER BDCD8-XK – эффективный и удобный инструмент для использования в быту.