Душевая система Iddis Oldie OLDBR3Fi06

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 4 599 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Душевые системы
|Страна бренда
|Россия
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13.09.2020
Тихий смеситель, две лейки
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хорошая стойка, сомнения перед покупкой вызывала невозможность лично ее посмотреть перед покупкой т.к. в нашей локации только через интернет магазины можно было заказать, но в итоге покупкой не разочаровались. Смеситель тихий, две лейки оказались очень удобными, материалы долговечные, даже придраться особо не к чему