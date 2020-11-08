Щипцы Starwind SHE3101 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое фиолетовый

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Starwind
|Тип товара
|Щипцы для завивки
|Тип щипцов
|плойка
|Мощность
|30 Вт
|Дополнительные функции
|нет
|Конические щипцы
|да
|Работа от аккумулятора
|нет
|Складная ручка
|нет
|Количество режимов
|1
|Количество режимов нагрева
|1
|Покрытие насадок
|керамическое
|Защита от перегрева
|да
|Максимальная температура нагрева
|200 °С
|Индикация
|включения
|Диаметр щипцов для завивки
|19 мм
|Дисплей
|нет
|Насадки
|нет
|Комплектация
|документация
|Длина сетевого шнура
|1.8 м
|Вес
|0.54
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