8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Moser Protect 1500Вт черный

Артикул: 221944
Фен Moser Protect 1500Вт черный
2 550 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221944
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMoser
Тип товараФены
В комплекте2 профессиональные щелевые насадки (стандартная и для длинных волос).
Вес, кг0,57
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информацияпетля для подвешивания, съемный фильтр
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность1500
Функцииподача холодного воздуха
Фен Moser Protect мощностью 1500 Вт может применяться как в домашних условиях, так и в салонах красоты. Фен Moser оснащен долговечным коллекторным электродвигателем переменного тока, защитным термостатом, а съемный фильтр защищает прибор от попадания пыли и волос. Он очень просто снимается и устанавливается обратно, что делает уход за феном очень удобным. Фен имеет 3 тепловых (холодный, теплый, более горячий) и 2 скоростных режима (стандартный, сильный). Возможность подачи холодного воздуха эффективно используется для фиксации прически после укладки. В базовой комплектации поставляется две насадки OAS с инновационной системой подкачки воздуха. Первая насадка стандартная с узким соплом, вторая – для длинных волос с широким соплом. Такой фен предназначен для тех, кто хочет создавать профессиональную укладку за короткое время и затрачивать при этом минимум усилий. Ведь все необходимое с волосами сделает данная модель.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Фен Moser Protect 1500Вт черный - данный товар вы можете купить по цене по цене 2550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...