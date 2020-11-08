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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Scarlett Щипцы Scarlett SC-HS60601 25Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий

Щипцы Scarlett SC-HS60601 25Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий

Артикул: 221914
Щипцы Scarlett SC-HS60601 25Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий
1 110 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221914
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность25 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева210 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки18 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.2
Щипцы для завивки волос имеют один температурный режим и оборудованы индикатором включения. Керамическое покрытие пластин способствует бережному обращению устройства с волосами, препятствуя их ломкости в результате нагрева. Значительно облегчает эксплуатацию длинный шнур с шарнирным креплением, предотвращающим его перекручивание.


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Самовывоз невозможен
Щипцы Scarlett SC-HS60601 25Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое синий - по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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