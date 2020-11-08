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Фен Valera MasterPRO 3.2 2400Вт розовое золото

Артикул: 221894
Фен Valera MasterPRO 3.2 2400Вт розовое золото
7 760 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 221894
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендValera
Тип товараФены
В комплектенасадка концентратор 75 мм, насадка концентратор 60 мм
Вес, кг0,56
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информацияпетля для подвешивания, съемный фильтр, складная ручка, покрытие Soft Touch
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2400
Функцииионизация, подача холодного воздуха
Фен Valera MasterPRO 3.2 имеет 6 температурно-скоростных режимов плюс функцию холодного воздуха для закрепления укладки. Мощность фена – 2400 Вт. Встроенная функция ионизации помогает снять статическое электричество с волос, делая их гладкими и блестящими. Он оснащен надежным долговечным AC-мотором, который выдает супермощный поток воздуха (80 м?/час). В комплект входят 2 тонких насадки-концентратора шириной 60 мм и 75 мм не нагреваются в процессе работы устройства. При этом фен очень легкий, его вес всего 560 г, вы не устанете, работая с ним. Сверхгибкий кабель питания с креплением Rotocord, которое защищает его от перекручивания, а устройство – от поломки, имеет длину 3 м, что не будет сковывать ваши движения во время работы.


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Фен Valera MasterPRO 3.2 2400Вт розовое золото - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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