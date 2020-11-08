Машинка для стрижки Andis RT-1 черный (насадок в компл:6шт)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Andis
|Тип товара
|Машинки для стрижки волос
|Вес, кг
|0,23
|Влажная очистка
|нет
|Стрижка бороды
|да
|Самозатачивающиеся лезвия
|нет
|Роторный двигатель
|да
|Настройка длины стрижки
|да
|Насадка для филировки
|нет
|Комплектация
|4 насадки - 0 (1/16) 1,5 мм, 1 (1/8) 3 мм, 2 (1/4) 6 мм, 3 (3/8) 10 мм, бритвенная головка Shaver, смазочное масло, щеточка для чистки.
|Количество насадок
|4
|Индикатор зарядки
|нет
|Тип
|для стрижки головы, для стрижки бороды и усов
|Минимальная длина стрижки
|0,1
|Материал лезвий
|нержавеющая сталь
|Максимальная длина стрижки
|10
|Питание
|от сети
|Скорость мотора
|4800
|Способ регулировки длины
|смена насадок
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