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Адаптер к микроскопу для камеры Bresser Science C-Mount MicroCam

Артикул: 221506
  • Адаптер к микроскопу для камеры Bresser Science C-Mount MicroCam - фото 1
  • Адаптер к микроскопу для камеры Bresser Science C-Mount MicroCam - фото 2
  • Адаптер к микроскопу для камеры Bresser Science C-Mount MicroCam - фото 3
Адаптер к микроскопу для камеры Bresser Science C-Mount MicroCam - фото 1
Адаптер к микроскопу для камеры Bresser Science C-Mount MicroCam - фото 2
Адаптер к микроскопу для камеры Bresser Science C-Mount MicroCam - фото 3
2 415 руб. 
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Артикул: 221506
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараАдаптер
Особенностидля установки цифровых камер Bresser MicroCam. Совместим только с микроскопами Bresser Science. Можно подключать через объективы 0,5х, входящие в комплект поставки Bresser MicroCam.
Адаптер Bresser Science C-Mount MicroCam – аксессуар, разработанный специально для профессиональных микроскопов Bresser Science. С его помощью на них можно устанавливать цифровые камеры Bresser MicroCam. Допустимо подключение как напрямую, так и через объектив 0,5х, которым комплектуются некоторые модели этих цифровых камер.


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Самовывоз невозможен
Адаптер к микроскопу для камеры Bresser Science C-Mount MicroCam - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2415 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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