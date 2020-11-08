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Бинокль Navigator 10-40х28, серебристо-серый

Артикул: 221434
  • Бинокль Navigator 10-40х28, серебристо-серый - фото 1
  • Бинокль Navigator 10-40х28, серебристо-серый - фото 2
Бинокль Navigator 10-40х28, серебристо-серый - фото 1
Бинокль Navigator 10-40х28, серебристо-серый - фото 2
4 990 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 221434
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNavigator
Тип товараБинокли
Увеличение10х-40х
Диаметр объектива28 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасеребристо-серый
Вес, гр330
Navigator 10-40х28 – это компактный бинокль с переменной кратностью от 10 до 40х. Плавно изменять увеличение можно прямо в процессе наблюдения – это дает возможность сначала исследовать местность, а потом приступить к детальному изучению выбранного объекта. Благодаря системе центральной фокусировки можно быстро настраиваться на объекты. На корпусе предусмотрена резьба для штатива.


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Бинокль Navigator 10-40х28, серебристо-серый - данный товар вы можете купить по цене по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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