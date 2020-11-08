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Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый

Артикул: 221354
  • Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый - фото 1
  • Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый - фото 2
  • Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый - фото 3
  • Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый - фото 4
Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый - фото 1
Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый - фото 2
Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый - фото 3
Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый - фото 4
2 261 руб. 
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Артикул: 221354
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
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Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусаЧерно-белый
Вес, гр204
Бинокль Veber White Night 8x25 – прекрасный выбор для турпоездки или прогулки в летний вечер. Просветленная оптика передает четкую и ясную картинку не только при свете солнца, но и в пасмурный день или на закате. Одно из главных достоинств этого бинокля – широкое поле зрения. Благодаря этому Veber White Night 8x25 можно использовать для наблюдений за спортивными мероприятиями или для просмотра театральных представлений. В комплект поставки включен жесткий кейс для переноски и хранения. Внутри есть отделение для бинокля и отделение для мелочей – ключей, телефона, портмоне.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber White Night 8x25, черно-белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2261 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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