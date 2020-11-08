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Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра»

Артикул: 221345
  • Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» - фото 1
  • Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» - фото 2
  • Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» - фото 3
  • Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» - фото 4
Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» - фото 1
Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» - фото 2
Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» - фото 3
Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» - фото 4
3 385 руб. 
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+ 112 КэтКоинов
Артикул: 221345
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараБинокли
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Диаметр объектива21 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный пластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусарисунок зебра
Вес, гр270
Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» – это детский бинокль в необычном дизайне. Он идеально подойдет для прогулки по парку развлечений или поездок на сафари. Пригодится он и в городском зоопарке – маленький исследователь сможет с большого расстояния изучать птиц и животных. Бинокль создан специально для детей, он значительно меньше и легче, чем «взрослые» модели.


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Самовывоз невозможен
Бинокль детский Bresser National Geographic 6x21 «Зебра» - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3385 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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