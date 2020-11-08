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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Аксессуары для оптических приборов Sky-Watcher Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм)

Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм)

Артикул: 221272
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 1
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 2
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 3
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 4
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 5
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 6
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 7
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 8
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 1
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 2
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 3
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 4
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 5
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 6
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 7
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - фото 8
2 512 руб. 
Купить
+ 109 КэтКоинов
Артикул: 221272
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараКольца крепежные
Особенностистандартное винтовое крепление для установки фотооборудования
Крепежные кольца Sky-Watcher – аксессуар, который предназначен для фиксирования оптической трубы на монтировке. Этот набор может использоваться только с рефракторами с диаметром объектива 150 мм. Способ крепления к монтировке – резьба 1/4” или «ласточкин хвост». Степень фиксации оптической трубы можно регулировать. Крепежные кольца Sky-Watcher сделаны из металла, долговечны и надежны. На одном из них расположено отдельное крепление, позволяющее устанавливать фотооборудование.


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Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 150 мм (внутренний диаметр 140 мм) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2512 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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