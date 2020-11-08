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Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x

Артикул: 221249
  • Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x - фото 1
  • Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x - фото 2
  • Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x - фото 3
  • Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x - фото 4
Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x - фото 1
Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x - фото 2
Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x - фото 3
Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x - фото 4
24 240 руб. 
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+ 800 КэтКоинов
Артикул: 221249
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат20-1280
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр3800
Монокулярный биологический микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x может использоваться как в учебном процессе, так и в домашней лаборатории. Микроскоп предназначен для изучения микропрепаратов в проходящем и отраженном свете по методу светлого поля. Возможность использования цифровой камеры для вывода изображения на монитор компьютера позволит показывать микропрепараты одновременно большой группе людей или создать архив микрофотографий.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп Bresser Duolux 20x-1280x - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 24240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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