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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Микроскопы Levenhuk Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов)

Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов)

Артикул: 221233
  • Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 4
Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 1
Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 2
Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 3
Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов) - фото 4
5 810 руб. 
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+ 192 КэтКоинов
Артикул: 221233
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLevenhuk
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат200
Предметный столик100x90 мм
Подсветказеркало
Материал корпусаметалл
Вес, гр1500
Биологический микроскоп для начинающих. В комплект поставки входит все необходимое для изучения прозрачных микропрепаратов в проходящем свете.


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Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов) – стоимость товара 5810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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