Монокуляр Bresser Zoomar 8–25x25

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bresser
|Тип товара
|Монокуляры
|Вес, гр
|124
|Диаметр объектива
|25 мм
|Корпус
|обрезиненный металл
|Увеличение
|8х-25х
|Футляр/чехол в комплекте
|есть
|Цвет корпуса
|черный
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