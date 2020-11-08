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Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25"

Артикул: 221129
  • Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 1
  • Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 2
  • Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 3
  • Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 4
  • Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 5
  • Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 6
Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 1
Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 2
Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 3
Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 4
Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 5
Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото 6
1 931 руб. 
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+ 104 КэтКоинов
Артикул: 221129
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLevenhuk
Тип товараОкуляр
Особенностирезиновый наглазник
Окуляр Levenhuk Pl?ssl 25 мм 1,25 с фокусным расстоянием 25 мм и 50-градусным полем зрения станет отличным дополнением к телескопу. Он идеально подойдет, если при наблюдении важно получать неискаженное четко видимое изображение с хорошей яркостью, как, например, при наблюдении туманностей. Оптическая схема, состоящая из 4-х элементов, имеет полное многослойное просветление. Есть возможность установить на окуляр стандартный светофильтр, который значительно расширит возможности наблюдения за космосом.


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Самовывоз невозможен
Окуляр Levenhuk Plossl 25 мм, 1,25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1931 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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