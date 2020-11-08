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Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом)

Артикул: 221036
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 1
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 2
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 3
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 4
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 5
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 1
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 2
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 3
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 4
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - фото 5
11 630 руб. 
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+ 504 КэтКоинов
Артикул: 221036
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараЭлектропривод
Особенностичасовой оси, с пультом
Электропривод Sky-Watcher – это простой и удобный способ повысить точность ведения экваториальной монтировки EQ2. Устройство устанавливается на ось прямого восхождения и обеспечивает ровное и плавное перемещение трубы телескопа – это особенно важно при астрофотографии. Для управления используется пульт, с помощью которого можно менять скорость движения – 2x или 8x. Кроме того, в комплект входит батарейный блок (сами батарейки приобретаются отдельно).


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Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок EQ2 (с пультом) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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