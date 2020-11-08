НЕРА-фильтр Bosch BBZ 153 HF

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|НЕРА-фильтр
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|Bosch серий BSGL 4, BSGL 3
|Тип
|фильтр
|Тип фильтра
|НЕРА-фильтр
|Прочее
|1 шт. в упаковке
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