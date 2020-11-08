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Пылесборники Filtero KAR 15 (5) Pro

Артикул: 220867
  • Пылесборники Filtero KAR 15 (5) Pro - фото 1
  • Пылесборники Filtero KAR 15 (5) Pro - фото 2
Пылесборники Filtero KAR 15 (5) Pro - фото 1
Пылесборники Filtero KAR 15 (5) Pro - фото 2
970 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220867
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьAEG NT1200/ GHIBLI AS6, M7/ KARCHER A2204-A2299, A2500-A2599, A2600-A2699, K2201F, K2901F, K3000, MV3 Premium, SE4001, SE4002, WD3.000-WD3.999(кроме WD3.330)/ THOMAS BioVac1620C Aqua, Bravo20, Compact20S, Inox20 Prof, PowerEdition1520C Aqua, PowerPack 1620, Prestige20S Aqua, Vario20S
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее5 шт. в упаковке
Мешки для промышленных пылесосов Filtero Pro, 3-х слойные, произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Прочность синтетических мешков Filtero Pro превосходит любые бумажные мешки-аналоги, даже если это оригинальные бумажные мешки всемирно известных марок.


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Пылесборники Filtero KAR 15 (5) Pro - по цене 970 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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