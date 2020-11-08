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Главная Техника для дома Техника для уборки Аксессуары для пылесосов Filtero Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.+фильтр)

Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.+фильтр)

Артикул: 220802
  • Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 3
Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 1
Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 2
Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 3
530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220802
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьSIEMENS VS 10000 - VS 10999 Super, VS 50000 - VS 59999 Super, VS 69000 - VS 69999 Super, VS 70000 - VS 71999 Super, VS 06G0000 - VS 06G9999 Synchropower, VS 07G1800 - VS 07G2999 Technopower, например: VS 07G1835 Technopower VS 32A00 - VS 33A99 Super E, VS 32B00 - VS 33B99 Super E, VS 42A00 - VS 42A99 Super S, VS 42B00 - VS 42B99 Super S, VS 50A00 - VS 59A99 Super XS/Super XXS Dino, VS 50B00 - VS 59B99 Super XS/Super XXS Dino, VS 50C00 - VS 59C99 Super XS/Super XXS Dino, VS 55E00 - VS 59E99 Dino,
Типпылесборник
Тип пылесборникабумажный
Прочее5 шт. в упаковке
Бумажные пылесборники Filtero произведены из специальной двухслойной фильтровальной бумаги на оборудовании соответствующему европейскому стандарту качества ISO 9015


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.+фильтр) - стоимость товара 530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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