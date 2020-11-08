Пылесборники Filtero SAM 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|SAMSUNG NC 550, NC 62..., RC 550, RC 58…, например: RC 5862, SC 31..., SC 51... Easy clean, SC 53... Easy clean, SC 69…, SC 70... Duo Cleaning, SC 72... Eco Fresh, SC 75... например: SC 7540 H, VC 550, VC 58… например: VC 5853, VC 59..., VC 61…, VC 63..., VC 67..., VC 68..., VC 69..., VC 71..., VC 86…, AKAI AV 1401 M, 1601 TH, 1603 T/ AKIRA VC-R 1201, 1404, 1406, VC-S 1502 BL/ BIMATEK V 1101, V 1801, V 6514, V 6617, V 8518, V 9009/ BORK VC 2516, 3119, 3216, 5017, 5317, 5817, 5818, 5920, 7516, 80
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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