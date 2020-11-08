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Пылесборники Filtero SAM 03 Эконом бумажные (4пылесбор.)

Артикул: 220770
  • Пылесборники Filtero SAM 03 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SAM 03 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero SAM 03 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero SAM 03 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero SAM 03 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero SAM 03 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото 3
480 руб. 
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Артикул: 220770
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьSAMSUNG SC 20 F 30, SC 21 F 60, SC 40... Clean Force, SC 41..., SC 56…, SC 61... Cupid, SC 61A…, SC 61B…, SC 62... Stealth Pro, SC 63... Stealth Pro, SC 78... Stardust Classic, SC 79… Grand, SC 83... Eco Dream, VC 55…, VC 60…, VC 74…, VC 77…, VC 89... Digimax/ VCJG 246 V, VCJG 248 H, AKIRA VC-R 1403/ EVGO EVC 4060/ HYUNDAI H-VC 1580/ MIDEA MVCB 42 A1…A9, MVCB 45 A1…A9, MVCB 42 B1…B9, VC 33 J 08 F, VCB 43 A1…A9, VCB 46 A1…A9, VCB 43 B1…B9/ SHIVAKI SVC 1426 Borasca.
Типпылесборник
Тип пылесборникабумажный
Прочее4 шт. в упаковке
Бумажные пылесборники Filtero произведены из специальной двухслойной фильтровальной бумаги на оборудовании соответствующему европейскому стандарту качества ISO 9007


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero SAM 03 Эконом бумажные (4пылесбор.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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