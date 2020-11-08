Чайник Kitfort КТ-654-1 голубой

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Электрочайники
|Основной цвет
|голубой
|Материал корпуса
|Стекло, Пластик
|Подсветка
|да
|Вращение на подставке
|да
|Терморегулятор
|нет
|Объем, л
|1.7
|Дополнительный цвет
|черный
|Мощность, Вт
|2200
|Заварочный чайник
|нет
|Дополнительные функции
|автоотключение
|Рисунок на корпусе
|нет
|Тип нагревательного элемента
|скрытый
|Покрытие нагревательного элемента
|нержавеющая сталь
|Съемная крышка
|нет
|Дополнительная информация
|шкала уровня воды
|Вес, кг
|0.95
|Размеры (ВxШxГ), см
|21,7х23,7х15,6
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