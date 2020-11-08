Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Kingston
|Тип товара
|Память оперативная
|Тип памяти
|DDR3
|Тактовая частота
|1333 МГц
|Поддержка ECC
|нет
|CAS Latency (CL)
|9
|Вес, кг
|0.1
|Высота, см
|3.28
|Длина, см
|13.35
|Количество в упаковке
|2
|Объем одного модуля
|8 Гб
|Форм-фактор
|для компьютеров (DIMM)
|Напряжение питания
|1.5 В
|Низкопрофильная (Low Profile)
|нет
|Пропускная способность
|PC10600
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