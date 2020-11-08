Оперативная память Kingmax 8Gb DDR4 SODIMM (KM-SD4-2400-8GS)

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Оперативная память SODIMM Kingmax [KM-SD4-2400-4GS] 4 ГБ подойдет для установки в ноутбуки. Она пригодится при замене старой плашки или при расширении объема ОЗУ. Вы сможете получить надежный модуль для последующего использования.

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