Автосигнализация Centurion 07

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Centurion
|Тип товара
|Автосигнализация
|Дальность действия, м
|30
|Дистанционный запуск двигателя
|нет
|Обратная связь
|есть
|GSM/GPRS-модуль
|нет
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Брелок в комплекте
|есть
|Комплектация
|кабель с 5-ти контактным разъемом для подключения маломощных цепей, кабель с 11-ти контактным разъемом для подключения силовых цепей, разъем для установки реле блокировки, светодиодный индикатор, реле блокировки, датчик удара, центральный блок сигнализации, кнопка VALET
|Производство
|Китай
|Соединительные провода в комплекте
|есть
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