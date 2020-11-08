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Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit

Артикул: 219509
Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit
4 019 руб. 
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Артикул: 219509
В наличии
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БрендHertz
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораполиэфиримид
Номинальная мощность75 Вт
Пиковая мощность300 Вт
Чувствительность93 дБ
Длина, см16.5
Ширина, см16.5
Высота, см1.3
С 2-компонентными АС наиболее популярной размерности 165 мм (6 1/2 дюйм.) можно окунуться в мир чистого и точного звучания Hertz при очень скромных финансовых затратах. Более того, у них отменная чувствительность и повышенная допустимая мощность.


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Автоакустика Hertz UNO K 165 Kit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4019 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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