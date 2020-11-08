Рамка переходная Intro 95-3311 LADA Granta 2din

Переходная рамка для установки автомагнитол стандарта 2 DIN в штатное место автомобилей Lada Granta 2din (крепеж). Переходник сделан из качественной пластмассы, имеет фактуру и цвет идентичные оригинальным. Для комплектации автомобиля с оригинальной штатной магнитолой

LADA Granta выпуск до 2017.

ВНИМАНИЕ! данная рамка подходит только для а/м с оригинальной штатной магнитолой

Параметры устанавливаемой магнитолы:

Габариты корпуса магнитолы до (ширина х высота) 180 х 100 мм

Габариты лицевой панели магнитолы (часть магнитолы, которая вставляется в рамку)

до (ширина х высота) 173х98 мм с использованием вставки (идет в комплекте с рамкой)

до (ширина х высота) 178х102 мм без использованием вставки