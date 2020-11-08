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Сабвуферный динамик Audio System R12 FA 12"

Артикул: 219213
Сабвуферный динамик Audio System R12 FA 12"
5 830 руб. 
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+ 116 КэтКоинов
Артикул: 219213
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAudio System
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительнет
Мощность575 Вт
Ширина, см30
Чувствительность88 дБ
Типоразмер30 см
Тип обмоткиодинарная
Типпассивный
Резонансная частота (Fs)29 Гц
Полная добротность (Qts)0.53
Особенностипружинные клеммы
Материал корзинысталь
Высота, см30
Материал диффузорапрессованная бумага
Магнитферритовый
Корпуснет
Корзинаштампованная
Количество полос1
Количество динамиков1
Импеданс4 Ом
Длина, см13.8
Диапазон воспроизводимых частот28-110 Гц
Эквивалентный объем (Vas)95 л
Сабвуферный динамик Audio System R12 FA высокой эффективности предназначен для использования в фазоинверторных и закрытых корпусах. Динамическая система охлаждения с отверстиями обеспечивает бесперебойную работу в течение длительного времени. Прочная корзина из листового металла и диффузор, изготовленный из мятой бумаги, защищают от повреждений. Необходимая глубина для установки — 138 мм.


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Самовывоз невозможен
Сабвуферный динамик Audio System R12 FA 12" - стоимость товара 5830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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