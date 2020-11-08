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Наушники Koss GMR-545-AIR USB

Артикул: 219192
  • Наушники Koss GMR-545-AIR USB - фото 1
  • Наушники Koss GMR-545-AIR USB - фото 2
  • Наушники Koss GMR-545-AIR USB - фото 3
Наушники Koss GMR-545-AIR USB - фото 1
Наушники Koss GMR-545-AIR USB - фото 2
Наушники Koss GMR-545-AIR USB - фото 3
4 910 руб. 
5 090 руб. 

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4 380 руб. 

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Артикул: 219192
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKoss
Тип товараНаушники с микрофоном
Микрофонесть
Тип беспроводного соединениянет
Конструкцияполноразмерные
Отсоединяемый кабельда
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц15-22000
Длина кабеля1.2 /2.4 м
Разъём наушников2 x mini jack 3.5 mm/USB
Компьютерная гарнитура, игровая. Открытая ультралёгкая конструкция позволяет не снимать наушники часами, а мягкое оголовье и повторяющие контур уха чашки D-формы обеспечивают дополнительный комфорт. В комплекте идёт кабель с гибким электретным микрофоном, а также кабель с микрофоном на пульте управления и разъёмом 3,5 мм для плеера или смартфона.


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Самовывоз невозможен
Наушники Koss GMR-545-AIR USB – стоимость товара 4910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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