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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт шоколад

Артикул: 219104
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт черный (корпус: стекло) - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт черный (корпус: стекло) - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт черный (корпус: стекло) - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт черный (корпус: стекло) - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт черный (корпус: стекло) - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт черный (корпус: стекло) - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт черный (корпус: стекло) - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт черный (корпус: стекло) - фото 4
1 850 руб. 
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Артикул: 219104
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараЭлектрочайники
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт шоколад


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Самовывоз невозможен
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G97 1.7л. 2200Вт шоколад - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1850 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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