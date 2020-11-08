Швейная машина Janome HomeDecor 6180 белый/зеленый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Janome
|Тип товара
|Швейные машины
|Автоматический нитеобрезатель
|да
|Подсветка
|да
|Цвет
|белый
|Скорость шитья, ст/мин
|700
|Рукавная платформа
|да
|Регулятор скорости шитья
|да
|Регулировка уровня прижимной лапки
|да
|Подтип
|компьютеризированная
|Отсек для хранения принадлежностей
|да
|Выполнение петель
|автоматическое
|Особенности
|80 швейных операций, 20 кнопок прямого выбора основных строчек
|Нитевдеватель
|да
|Максимальная ширина стежка
|7
|Максимальная длина стежка
|5
|Кнопка Старт/Стоп
|да
|ЖК-дисплей
|да
|Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
|зеленый
|Челнок
|горизонтальный
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