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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Сетевые фильтры Most Сетевой фильтр Most MHV (адаптер на 3 розетки) черный + защита от 380 V

Сетевой фильтр Most MHV (адаптер на 3 розетки) черный + защита от 380 V

Артикул: 218694
Сетевой фильтр Most MHV (адаптер на 3 розетки) черный + защита от 380 V
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218694
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMost
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см4,3
Выходные розеткиEURO с заземляющим контактом - 1 шт., узкие - 2 шт.
Длина шнурабез шнура
Длина, см11
Количество розеток3
Максимальный ток10 А
Напряжение сети, В220
ПроизводствоРоссия
Ширина, см8,3
Most MHV — компактный сетевой фильтр с защитой HV (отключение питания при напряжении свыше 250 В). Most MHV — компактный сетевой фильтр, который специально разработан, чтобы не допустить выхода из строя блоков питания компьютерной, аудио-видео техники при повышении напряжения (свыше 250 В). Рекомендуется для использования в районах с повышенным напряжением в сети питания. Фильтр оснащен надежной, быстродействующей схемой отключения при опасном напряжении в сети питания (от 250 до 380 Вольт), а также защитой от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений. Скорость срабатывания защиты HV - 10 миллисекунд.


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Самовывоз невозможен
Сетевой фильтр Most MHV (адаптер на 3 розетки) черный + защита от 380 V - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 960 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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