8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиотелефон Panasonic KX-TCA385RU

Артикул: 218673
Радиотелефон Panasonic KX-TCA385RU
22 880 руб. 
Купить
+ 58 КэтКоинов
Артикул: 218673
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPanasonic
Тип товараРадиотелефон
Дисплейцветной
Спикерфонесть 
Цветчерный 
Встроенная записная книжкаесть 
Данный аппарат работает с мини АТС Panasonic. Скорость, доступность и возможность мгновенного принятия решений являются залогом успеха любого бизнеса. Требовательные клиенты выбирают партнера, предоставляющего наиболее быстрое и комфортное обслуживание. Использование микросотовых DECT-телефонов Panasonic это эффективный инструмент, позволяющий сотрудникам Вашей компании всегда быть на связи. Микросотовые DECT телефоны Panasonic позволяют сотрудникам перемещаться по всей территории Вашего офиса, не прекращая разговора, и обеспечивают при этом полную функциональность стационарного системного телефона. Если у Вашей компании несколько филиалов, Ваши сотрудники часто перемещаются по офису, в Вашем офисе не всегда работает мобильная связь, микросотовые DECT-телефоны Panasonic это то, что Вам нужно! Отличительной особенностью нового поколения микросотовых DECT-телефонов Panasonic является снижение уровня постороннего шума. Функция шумоподавления включается нажатием одной клавиши и позволяет уменьшить окружающий шум, и четко слышать голос другого абонента.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Радиотелефон Panasonic KX-TCA385RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...