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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автоакустика Phantom Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Артикул: 218522
  • Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 4
Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 1
Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 2
Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 3
Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 4
900 руб. 
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Артикул: 218522
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhantom
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя13 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность30 Вт
Пиковая мощность60 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см4.3
Вес, кг0.34
Двухполосные, форма колонок- круглая, типоразмер 10 см (4 дюйм.), глубина установки 43мм, тип: коаксиальные, максимальная мощность: 60Вт


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Колонки автомобильные Phantom FS-100 (без решетки) 60Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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