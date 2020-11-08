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Планшет Digma Plane 1584S 8Gb 3G Black

Артикул: 218397
  • Планшет DIGMA PLANE 1584S 8Gb 3G BLACK - фото 1
  • Планшет DIGMA PLANE 1584S 8Gb 3G BLACK - фото 2
Планшет DIGMA PLANE 1584S 8Gb 3G BLACK - фото 1
Планшет DIGMA PLANE 1584S 8Gb 3G BLACK - фото 2
5 360 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 218397
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDigma
Тип товараПланшет
Операционная системаAndroid
Встроенная память8 Гб
Оперативная память1 Гб
Диагональ экрана, дюйм10.1
Разрешение экрана1280x800
Поддержка 4G LTEнет
Фронтальная камера, МП0.3
Емкость аккумулятора5000 мАч
Камера, МП2
Наличие SIM-картыесть
Поддержка microSDдо 128 Гб
Цветчерный
Ширина, см17.15
Длина, см22.45
Высота, см1
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.52
Слот для карты памятиесть
Wi-Fiесть
Планшетный компьютер, предназначенный для работы, развлечения, связи. Обеспечивает комфортный веб-серфинг.


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Планшет Digma Plane 1584S 8Gb 3G Black - данный товар вы можете купить по цене по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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