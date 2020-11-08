Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY

Nobby 240С – надежный и понятный в использовании мобильный телефон на каждый день, с большими кнопками и складной конструкцией. С такой клавиатурой с увеличенными клавишами вы безошибочно наберете нужный номер при любых обстоятельствах. Кроме того, наличие в модели кнопки SOS, позволит мгновенно отправить сигнал тревоги и проинформировать о возможной опасности. Телефон оснащен полноцветным экраном с диагональю 2,4 дюйма, очень удобным для нахождения контактов в телефонной книге или для поиска нужной информации в сети Интернет. Поддержка двух SIM-карт позволит вам всегда быть на связи и выгодно сочетать лучшие тарифы сотовых операторов для общения с друзьями и коллегами. В телефоне установлена камера, а также предусмотрен фонарик, который не позволит вам потеряться и даст возможность ориентироваться в темноте. Телефон форм-фактора «раскладушка» - очень востребованная модель для тех, кто ценит сочетание удобства, компактности и привлекательной цены. Nobby 240С – идеальный телефон в любимом формате!