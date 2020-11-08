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Мобильный телефон INOI 248M Black

Артикул: 218307
  • Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 1
  • Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 2
  • Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 3
  • Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 4
  • Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 5
  • Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 6
  • Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 7
Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 1
Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 2
Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 3
Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 4
Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 5
Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 6
Мобильный телефон INOI 248M Black - фото 7
1 270 руб. 
1 490 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218307
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендINOI
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Емкость аккумулятора2050 мАч
Диагональ экрана, дюйм2.4
Камера, МП0.1
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветчерный
Наличие GPS/Глонасснет
Поддержка 4G LTEнет
Bluetooth2.1
Встроенная память32 Мб
Влагозащищенный корпуснет
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 16 Гб
Wi-Fiнет
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Поддержка NFCнет
ПроизводствоКитай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Компактные размеры и небольшой вес.


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Мобильный телефон INOI 248M Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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