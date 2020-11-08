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Квадрокоптер DJI Tello Ryze (Global) TLW004

Артикул: 218271
Квадрокоптер DJI Tello Ryze (Global) TLW004
9 340 руб. 
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+ 103 КэтКоинов
Артикул: 218271
В наличии
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БрендDJI
Тип товараКвадрокоптер
GPSнет
Автопилотда
Вес, гр80
Возвращение в точку взлетанет
Камера квадрокоптеравстроенная
Пульт управления - в комплектеда
Управление по Wi-Fiда
Управление по радиоканалунет
Макс. время полета,.13
Дальность управления100 м
Дистанционный контроль положения камерынет
Количество винтов4
Макс. скорость полета8 м/с
Миниатюрный квадрокоптер понравится многим, так как управлять им очень просто. Пожалуй, это даже самый простой, с точки зрения новичка, летательный аппарат. Достаточно установить на свой смартфон соответствующее мобильное приложение и пилотировать в любое удобное для этого время.


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Квадрокоптер DJI Tello Ryze (Global) TLW004 - этот товар вы можете купить по цене 9340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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