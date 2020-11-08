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Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UR 1DIN 4x50Вт

Артикул: 218222
  • Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UR 1DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UR 1DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UR 1DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UR 1DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UR 1DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UR 1DIN 4x50Вт - фото 3
4 940 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 218222
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKenwood
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие usb-портаесть
Читаемые форматыCD-Audio, MP3, WMA, FLAC
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеяцветной
Сенсорный дисплейда
Радиоприемникесть
Поддержка Androidесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателяесть
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера3
Состояние товарановый
ВыходыPreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
ВходыUSB
Длина, см5.3
Ширина, см18.2
Высота, см15.6
Вес, кг1.2
Благодаря автопроигрывателю KENWOOD KDC-130UR ваша поездка за рулем автомобиля будет сопровождаться качественным звучанием любимых музыкальных композиций. Лицевая панель представленного устройства имеет классическую черную расцветку, что вместе с белой подсветкой сегментного дисплея и красной подсветкой кнопок управления позволит ему гармонично вписаться в салон любого легкового автомобиля. Необходимое для питания автопроигрывателя напряжение бортовой сети должно соответствовать 12 В. Четырехканальный автопроигрыватель KENWOOD KDC-130UR готов похвастаться хорошим запасом выходной мощности, максимальный показатель которой достигает 200 Вт. Трехполосный эквалайзер позволит вам настроить тембр звучания, чтобы любимый треклист звучал для вас идеально. Диапазон воспроизведения частот у данной модели стандартный - от 20 до 20000 Гц. В арсенале представленного устройства присутствует CD-проигрыватель, USB-интерфейс и AUX-разъем. Модель поддерживает воспроизведение форматов WMA, MP3, FLAC и WAV.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UR 1DIN 4x50Вт – стоимость товара 4940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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