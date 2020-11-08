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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Перфораторы DeWalt Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте)

Артикул: 218006
  • Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 3
Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 3
31 950 руб. 
Купить
+ 647 КэтКоинов
Артикул: 218006
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 5 325 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПерфораторы
Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте)


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Перфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить по цене 31950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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