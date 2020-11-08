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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Сучкорезы Gardena Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00)

Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00)

Артикул: 217956
  • Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00) - фото 1
  • Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00) - фото 2
  • Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00) - фото 3
  • Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00) - фото 4
Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00) - фото 1
Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00) - фото 2
Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00) - фото 3
Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00) - фото 4
3 590 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 217956
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGardena
Тип товараСучкорезы
Вес0.975 кг
Защитное покрытие лезвийда
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокалюминий
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Рабочий диаметр42 мм
Тип приводарычажный
Форма лезвийзагнутые
Благодаря небольшому весу и превосходному действию рычага сучкореза Telecut, для резки необходимо совсем небольшое усилие. Регулируемые по длине ручки позволяют аккуратно обрезать более высокие ветви. Кроме того, амортизаторы из специального мягкого пластика защитят ваши суставы. Заточенные лезвия с защитным покрытием гарантируют аккуратный срез. Гарантия 25 лет.


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Сучкорез контактный Gardena TeleCut 520-670 B черный (12005-20.000.00) - по цене 3590 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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