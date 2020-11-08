8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сучкорез контактный Gardena SlimCut черный (12010-20.000.00)

Артикул: 217955
  • Сучкорез контактный Gardena SlimCut черный (12010-20.000.00) - фото 1
  • Сучкорез контактный Gardena SlimCut черный (12010-20.000.00) - фото 2
  • Сучкорез контактный Gardena SlimCut черный (12010-20.000.00) - фото 3
Сучкорез контактный Gardena SlimCut черный (12010-20.000.00) - фото 1
Сучкорез контактный Gardena SlimCut черный (12010-20.000.00) - фото 2
Сучкорез контактный Gardena SlimCut черный (12010-20.000.00) - фото 3
4 690 руб. 
Купить
+ 134 КэтКоинов
Артикул: 217955
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендGardena
Тип товараСучкорезы
Вес1.2 кг
Длина инструмента1170 мм
Защитное покрытие лезвийда
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокалюминий
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Рабочий диаметр28 мм
Форма лезвийзагнутые
Ультралёгкий и эргономичный сучкорез SlimCut с телескопической алюминиевой рукояткой и двухприводной передачей для усиления мощности реза. Встроенная передача обеспечивает баланс между прилагаемыми усилиями и уровнем мощности реза. Всего лишь одно движение, и привод может быть переведен из режима мощности 1:12 для обрезки толстых веток в режим 1:6 для быстрой обрезки тонких.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сучкорез контактный Gardena SlimCut черный (12010-20.000.00) - этот товар вы можете купить по цене 4690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...